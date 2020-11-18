محلية الروضة بدمياط تناشد عدم استئناف البناء إلا بالرجوع للوحدة

ناشدت الوحدة المحلية بمدينة الروضة في محافظة دمياط، المواطنين الراغبين فى استئناف أعمال البناء الصادر بشأنها تراخيص، التوجه إلى الإدارة الهندسية للمعاينة والحصول على الموافقة واستئناف أعمال.

و أضافت الوحدة في بيان لها، اليوم، أنه في حالة استئناف العمل دون الحصول على موافقة سيعرض المواطن نفسه للمساءلة القانونية وقد تصل العقوبة إلى الإحالة لمحاكمة عسكرية، وأهابت الوحدة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة بناء فورا لرئاسة المجلس.

و في وقت سابق طالبت الوحدة، أصحاب المحلات التجارية، بسرعة التوجه للوحدة المحلية لاستخراج الترخيص الخاص بالمحال التجارية حتى لا يتم تنفيذ الغرامة على المحلات التى تدار بدون ترخيص وإغلاق المحل إداريا وفقا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ والخاص بادارة الانشطة التجارية والصناعية .

من جهة اخرى، التقى العميد أمير محمد الأمير، رئيس المدينة بمدير مستشفى الروضة المركزى دكتور إبراهيم العاصى وبعض الأطباء والتمريض والإدارين لحل المشاكل والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، ووعدهم العميد بتوفير كافة الإمكانيات وطالب بتلافي السلبيات بعد ورد شكاوي من المواطنين في عهد المدير السابق وتجهيز المستشفي بشبكة غازات أكسجين وغرف الحجز والعناية المركزة وقسم المبتسرين إلى جانب توفير تجهيزات عيادة العلاج الطبيعي وسيارة إسعاف مقيمة في المستشفي وكذا مفتش صحه طوال أيام الأسبوع.