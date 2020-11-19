"مياه الدقهلية" ترفع حالة الطوارئ تحسبا لتحذيرات الأرصاد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برئاسة المهندس خالد نصر، العضو المنتدب، رفع حالة الطوارئ بجميع مناطق المحافظة اليوم الخميس، تحسبا لتحذيرات الأرصاد بوجود طقس غير مستقر لمدة 3 أيام.

ووجهت الشركة بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة؛ لحلها فورا خاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.

وأكد رئيس الشركة، في بيان له، على ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، مؤكدا إلغاء الإجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

كما وجه نصر، بتنفيذ خطة انتشار لجميع معدات الكسح والتسليك والعمال والفنيين بمختلف أنحاء المحافظة؛ حيث يبلغ عدد المعدات المستخدمة حوالي 123 آلة.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات والمعامل على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل.

كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أية مشكلات قد تطرأ في الشبكات والمحطات، موصيا بتنفيذ خطة عكسية تجاه عملية تصريف الأمطار، بداية من آخر مراحل الصرف الصحي وهي محطات المعالجة، والتأكد من ضمان تشغيلها بأقصى طاقة ممكنة، ثم المرور على محطات الرفع، وعقب ذلك الاطمئنان على سلامة خطوط الانحدار والطرد الرئيسية، بالتوازي مع فرق متابعة ميدانية انطلقت لحصر كافة النقاط الساخنة، وأماكن تجمع الأمطار، وترتيب الأولويات من حيث الأكثر خطورة إلى الأقل.

وأشار نصر، إلى أن تجمعات الأمطار لا تؤثر على السيولة المرورية أو حركة الأفراد داخل المحافظة، ويتابع على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة المناطق، والقطاعات التابعة بمحافظة الدقهلية.

يذكر أن إشارة عاجلة وردت إلى محافظة الدقهلية من اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، رئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، تفيد بأن البلاد تتعرض خلال الفترة المذكورة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية ببعض المناطق بعدد من المحافظات، وأمطارا متوسطة في بعض مناطق الوجه البحري ومن بينها محافظة الدقهلية، في أيام 19 و20 و21 نوفمبر 2020.