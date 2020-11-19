كورونا يضرب أجهزة جديدة بالجسم.. الكلى الأبرز في الحالات الأخيرة

كشف الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، ظهور أعراض جديدة على حالات كورونا المستجد "كوفيد 19" الذين أصيبوا بالفيروس مؤخرا، إلى جانب الأعراض الطبيعية مثل: ارتفاع درجة الحرارة، والشعور بالإرهاق، وصعوبة التنفس، وفقدان حاستي الشم والتذوق، مشيرا إلى أن الأعراض بدأت تظهر على الكلى وأجهزة أخرى داخل جسم الإنسان.

وأضاف المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إصابة الذكور بكورونا نسبتهم أكبر من الإناث، مؤكدا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الفيروس المستجد فقط، لكن في أمراض كثيرة، بسبب نزولهم للحياة العامة والعملية بشكل أكثر، مشيرًا إلى أن الأطفال يصابون بـ"كوفيد 19" بنسبة قليلة نتيجة قلة تعرضهم للحياة العامة.

وأوضح أن الشخص المصاب بكورونا من قبل تكون مناعته أكبر بكثير من الشخص العادي، لأنه يكون لديه أجسام مضادة للفيروس في جسده، ناصحًا المتعافين من كورونا، بالاهتمام بجهازهم المناعي بشكل قوي من خلال التغذية بشكل جيد، ورفع الحالة المعنوية والنفسية لهم، لأن ذلك يعزز من قدرة الجهاز المناعي.

ووجه "المغازي" نصائح للمواطنين، قائلا: "أترجى كل المواطنين التزموا.. الجميع شايف أعداد الإصابات تخطت 300 حالة أمس، والموجة الثانية من كورونا جاية جاية، ومصر مش استثناء عن العالم، أرجوكم التزموا بالكمامة والتباعد الاجتماعي خلال الفترة الجاية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد، تسجيل 329 حالة جديدة بفيروس كورونا، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس أمس الأربعاء، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.