منها الجبنة القريش.. استشاري أمراض صدرية: 4 أطعمة تقوي الجهاز المناعي

قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، إن هناك عديد من المأكولات تعمل على تقوية مناعة الجسم ضد الأمراض، موضحا أن الكمامة الدوارة وتبادلها بين المواطنين في وسائل النقل يشكل كارثة وخطورة كبيرة، وقنبلة موقوته لنقل عدوى فيروس كورونا.

وأوضح، استشاري الأمراض الصدرية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناةEXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الغذاء المتوازن يزيد من مناعة الجسم وخاصة السلطة الخضراء، الليمون لاحتوائه على فيتامين C، والجبن القريش، والألبان.

وطالب بتجنب تناول النشويات والحلويات أو الوجبات السريعة التي تشكل خطورة أيضا على نقل عدوى كورونا، مشيرا إلى أن الحالة المعنوية المرتفعة تعمل أيضأ على زيادة المناعة وتجنب سماع الأخبار السلبية، لافتا أن الاكتئاب وسماع الأخبار المحبطة حول كورونا يعمل بدوره على ضعف المناعة.