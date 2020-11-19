فرع لجامعة طنطا في جيبوتي وبرتوكولات تعاون مع السودان

أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تستعد لتأسيس فرع جديد لها فى دولة جيبوتي، وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية، وتوفير برامج التعليم المناسبة لأبناء الأشقاء في الدولة الأفريقية.

وقال رئيس جامعة طنطا، في تصريحات اليوم الخميس، إنه سيتم قريباً عقد شراكات علمية وبروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات السودانية، وذلك فى إطار دعم الجهود التنموية فى القارة السمراء، خاصةً في مجال التعليم باعتباره قاطرة التنمية.

وأضاف "عتمان" أن وزارة التعليم العالي في دولة جيبوتي أعربت عن رغبتها في إقامة شراكة دائمة بين جامعتي طنطا وجيبوتي، والاستفادة من خبرة أساتذة وعلماء الجامعة، حيث تم توجيه دعوة لزيارة جيبوتي، لبحث مجالات التعاون الممكنة، وتأسيس أقسام جامعية في مختلف التخصصات، وتوفير المحتوى التدريبي باللغة العربية، لتدريسه للطلاب الناطقين بالعربية.

وتابع رئيس الجامعة بقوله: "نتحرك في جامعة طنطا في إطار دور مصر الرائد في أفريقيا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيماناً بمسؤليتنا تجاه الأشقاء الأفارقة، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات التعليم والبحث العلمي، لدعم تنمية قارتنا الغالية، كما نسعى بخطوات جادة لينطلق شعاع مصر الحضاري والتعليمي إلى القارة السمراء، بعد استعادة أم الدنيا دورها القيادي في أفريقيا".

وكانت السفارة المصرية في جيبوتي قد استقبلت وزير التعليم العالي بحكومة جيبوتي، الدكتور نبيل احمد، حيث قام السفير المصري، محمد مصطفى عرفي، بعرض جهود تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات عدة، وخاصةً في مجال التعليم الجامعي، مشيراً إلى تكلل جهود السفارة بالنجاح في تدشين تعاون بين جامعة طنطا وجامعة جيبوتي، وتوفير برامج التعليم المناسبة لأبناء الشعب الجيبوتي الشقيق، كما ثمن الوزير الجيبوتي الجهود المصرية، مؤكداً حرصه على نجاحها وترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري، والاستفادة من خبراته المتعددة في هذا الصدد.