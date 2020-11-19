لو مسافر برة مصر.. تعرف على المراكز المعتمدة لدى الدول لفحص PCR

تقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية تثبت خلو المسافر من فيروس كورونا المستجد يتم إصدارها من مختبر موثوق بمدة سريان تحددها كل دولة من وقت أخذ العينة حتى الوصول لوجهتك، كانت تلك أول الشروط الذي يجب توافرها للسماح للمسافرين بدخول الدول الأخرى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعليه، تستعرض "الوطن" في التقرير التالي المراكز المعتمدة لعدد من الدول في مصر والتي يحتاجها لفحص PCR للسفر للخارج.

لبنان

وتشمل المراكز الطبية المعتمدة في مصر كل من المعامل المركزية وتقع في القاهرة القاهرة بشارع الشيخ ريحان ومعامل جامعة عين شمس ومستشفي عين شمس التخصصي ومستشفي القصر العيني التابع لجامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية مستشفيات كلية الطب وبرايم سبيد ميديكال بالجامعة الأمريكية.

الإمارات العربية المتحدة

وتوافق الامارات الحصول على اختبار PCR من مختبرات معتمدة صالحة لمدة 96 ساعة فقط قبل السفر إلى أبوظبي على أن تكون حاصلة على أختام ماعمل الصحة العامة المركزية أو معامل المختبر .

السودان

وفرضت السودان على المسافرين إليها من القاهرة إجراء اختبار PCR سلبي صادر فقط من المعامل المركزية لوزارة الصحة المصرية ساري المفعول لمدة 72 ساعة من النتيجة حتى الوصول، وأنه لن يتم قبول نتائج أي مختبرات أخرى.

الأردن

وفي الأردن جب أن يكون لكل مسافر رمز QR صالح للرحلة، واختبار PCR سلبي يتم إجراؤه في غضون 120 ساعة قبل المغادرة، شريطة تقديم اختبار PCR من مختبرات الصحة العامة المركزية، وزارة الصحة المصرية والمعامل المركزية للقوات المسلحة، كونهما الجهات المعتمدة من السلطات الرسمية الأردنية للقادمين من جمهورية مصر العربية.

اعتماد المعامل المركزية المصرية دوليا

وكانت قد أعلنت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، إن المعامل المركزية التابعة للوزارة حصلت على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) تتويج لمجهود المعالم المركزية طيلة الفترة الماضية.

ونوهت الجندي، إلى أن الصحة العالمية أكدت أن المعامل المركزية تعمل وفقًا للمعايير العالمية وهو ما توج بشهادة رسمية ومعتمدة في فحص الـpcr".

ووفقا لرئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، فإنه جرى فتح نحو 60 معملًا مركزيًا على مستوى المركزية بكل محافظات الجمهورية كي تكون جاهزة للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأضافت الجندي خلال لقاءها، أن تحاليل المسافرين تكلفتها 1200 جنيه و100 دولار للأجانب.

عناوين المعامل المركزية على مستوى الجمهورية

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص 23 معملاً على مستوى الجمهورية لإصدار تحليل PCR للمسافرين إلى الخارج، إلى جانب المعمل الرئيسي بالقاهرة.

ـ محافظة قنا: مستشفى حميات قنا.

ـ كفر الشيخ: مستشفى الزعفرانة.

ـ مطروح: مستشفى النجيلة.

ـ سوهاج: مستشفى أخميم المركزي.

ـ بني سويف: المعمل المشترك ببني سويف.

ـ بورسعيد: مستشفى حميات بورسعيد.

ـ جنوب سيناء: مستشفى الطور العام.

ـ دمياط: مستشفى حميات دمياط.

ـ أسيوط: مستشفى صدر أسيوط الوليدية.

ـ الأقصر: مستشفى حميات الأقصر.

ـ البحيرة: المعمل المشترك بدمنهور.

ـ الغربية: مستشفى حميات طنطا.

ـ الدقهلية: مستشفى المنصورة الدولي.

ـ الإسكندرية: مستشفى حميات الإسكندرية.

ـ البحر الأحمر: المعمل المشترك بالغردقة.

ـ شرم الشيخ: مستشفى شرم الشيخ الدولي.

ـ الإسماعيلية: مستشفى حميات الإسماعيلية.

ـ أسوان: مستشفى حميات أسوان.

ـ الشرقية: المعمل المشترك بالشرقية.

ـ الفيوم: مستشفى الفيوم العام.

ـ المنوفية: مستشفى حميات شبين الكوم.

ـ القليوبية: مستشفى حميات بنها.

ـ المنيا: مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.