رفع 19 ألف طن قمامة خلال أسبوع بالمنوفية 

شهدت مراكز ومدن محافظة المنوفية حملات مكثفة للنظافة؛ استهدفت رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ووحدة التدخل السريع، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ المنوفية بأنه تم رفع 18 ألفا و510 طن تراكمات قمامة، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 11 وحتي 17 نوفمبر الحالي، مشددا على رؤساء مراكز المدن والأحياء باستمرار شن حملات النظافة لرفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدن مع ضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة بجميع قري المحافظة، وتسوية وتمهيد كافة الطرق الترابية بالشوارع الرئيسية والجانبية ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمواجهة مخاطر السيول والأمطار.

وأوضح المحافظ بأنه تم رفع 960 طن تراكمات قمامة بحي شرق شبين الكوم، و1500 طن بحي غرب شبين الكوم، و1685 طنا بمركز شبين الكوم، و1750 طنا بمركز ومدينة أشمون، و2400 طنا بمركز ومدينة منوف، و1550 طنا بمركز ومدينة الباجور، و1870 طنا بمركز ومدينة قويسنا، و1585 طنا بمركز ومدينة بركة السبع، و2625 طنا بمركز ومدينة تلا، و1455 طنا بمركز ومدينة الشهداء، و575 طنا بمدينة سرس الليان، و555 طنا بمركز ومدينة السادات.