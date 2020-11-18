إصابة رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة المنوفية بكورونا

أصيب جلال عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة المنوفية، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أكده رئيس الجامعة، ليتسبب الخبر في حالة من الهلع بين العاملين في الجامعة لمخالطتهم للمصاب.

وقال الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الحالة الصحية لمدير مكبته "عبد السلام" جيدة ويخضع للعلاج تحت إشراف الأطباء والبروتوكول المتبع من قبل وزارة الصحة، ونقوم بالاطمئنان علي سلامته يوميا.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، أن أية حالات إصابة أواشتباه يتم إخطار المستشفي بها فورا، واتباع البروتوكول الطبي المتبع في تلك الحالات، وإذا احتاج عزل منزلي يتم وضعه في العزل وكتابة العلاج اللازم له، وإذا احتاج العزل في المستشفى يتم التنسيق بخصوص هذا الشأن.

وعلي صعيد متصل، أكد "الصاوي" على الدعم الكامل من إدارة المستشفي لتوفير وسائل الوقاية اللازمة للعاملين بالمستشفيات، كما أكد على ضرورة الالتزام بتقليل أعداد المرافقين للمرضى والزيارة وفقا للوائح المستشفي، وكذلك منع تواجد أي مرافق في غير أوقات الزيارة. وشدد "الصاوي" على هامش اجتماع قيادات المستشفيات الجامعية بالمنوفية، على ضرورة إلزام جميع العاملين والمترددين على المستشفيات الجامعية بارتداء الماسك الجراحى وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات بكل قوة.