حرب الدعاية لجولة الإعادة تشتعل في دوائر المنوفية

بدأ مرشحو جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، حملات الدعاية الانتخابية، في جميع الدوائر بمحافظة المنوفية، عقب إعلان اللهيئة الوطنية للانتخابات عدم نجاح أحد المرشحين في حسم المقعد من الجولة الأولى، حيث بدأ غالبية المرشحين في عقد لقاءات عائلية بالقرى، وتنظيم مؤتمرات انتخابية وخدمات عامة، لكسب ثقة وتأييد المواطنين في مختلف الدوائر.

ففي دائرة تلا والشهداء، بدأت حرب الدعاية الإلكترونية بين المرشحين، خاصة مع العصبية الواضحة بين أبناء كلا المركزين في التصويت لاثنين من المرشحين الأربعة من أبناء المركزين، مما اضطر المرشح كريم السادات بتوضيح أن العلاقة بين تلا والشهداء ليست كالعلاقة بين الأهلي والزمالك، قائلاً: "الفترة اللي فاتت كترت أوي نغمة أن اصوات تلا تروح لأبناء تلا، وأصوات الشهدا تروح لأبناء الشهدا، وتحول الموضوع لخناقة وحالة استقطاب، ودا غلط لأننا كلنا واحد"، كما نشر المرشح علاء جعفر فيديو له للتعريف بنفسه لأهالي تلا، بعد التساؤلات عنه، ومدى قدرته على دخول معركة الإعادة.

وفي دائرة الباجور، استغل المرشحان الدكتور محمود البرعي، من حزب "مستقبل وطن"، والعميد عادل الصعيدي، الذكرى العاشرة لوفاة البرلماني الشهير كمال الشاذلي، في عقد لقاءات مع نجله، النائب معتز الشاذلي، والتقاط الصور التذكارية معه، في محاولة لكسب ثقة محبي وعشاق السياسي الراحل من أبناء الدائرة.

وفي دائرة سرس الليان ومنوف والسادات، تبرأ أحمد أبو زيد، المرشح عن حزب "مستقبل وطن"، من جميع المرشحين، مؤكداً عدم عقد اتفاق انتخابي مع أي منهم، علماً بأن أحد المرشحين الثلاثة ينتمي لنفس الحزب، مما أثار حالة من الجدل عقب تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قام المرشح عادل طلبة بطرح أتوبيسات جديدة لنقل السيدات والطالبات من وإلى مدينة السادات بالمجان، لحث المواطنين على انتخابه والتصويت له في جولة الإعادة.