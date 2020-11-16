علي جمعة ونائب محافظ المنوفية يفتتحان التوسعات بالمدرسة الأسقفية

شارك محمد موسى، نائب محافظ المنوفية في فاعليات افتتاح توسعات بالمدرسة الاسقفية ومستشفى هرمل التذكاري بمنوف، اليوم، بحضور فضيلة الشيخ على جمعة مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والمطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية وأشرف الليثي، رئيس مجلس مدينة منوف، ومروان منصور، مدير الإدارة التعليمية بمنوف . بدأت الزيارة بالمدرسة الأسقفية بقص شريط إفتتاح مبنى التعليم الابتدائي وعرض تقديمى لتلاميذ رياض الأطفال، وتفقد الضيوف بعض الفصول الدراسية لمتابعة العملية التعليمية، كما قام تلاميذ المدرسة بتقديم بعض الفقرات بدأت بتلاوة أجزاء من القرأن والإنجيل والشعر والغناء وقام طلاب مدرسة المنارة من ذوى الهمم بتقديم عرضا فنيا أشاد به جميع الحضور .

وأكد الدكتور على جمعة، في كلمتة، أن المدرسة تعد نموذج لبناء الشخصية من خلال التربية والتعليم والتدريب، فبناء الشخصية هو بناء للدولة، وأشاد المطران منير حنا بالدور الذى تقدمة المدرسة وإتباع أفضل الأساليب في التعليم مؤكدًا أن المدرسة قدمت نموذجًا يهتم بالتلميذ والمعلم .

وأعرب نائب المحافظ عن سعادته بمستوى نظافة المدرسة مؤكدا تقديم كافة أوجة الدعم لتنشئة جيل واعي ومثقف ولدية ثقة بالنفس وحب للوطن فالأجيال الحالية هم قادة المستقبل .

واختتمت فاعليات الحفل بافتتاح قسم الطوارئ بمستشفى هرمل التذكارى الذي تبلغ مساحته 1600 كم ويتكون من طابقين ويشمل جميع التخصصات ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويخدم 180 ألف مريض في العام بمختلف التخصصات ويعد المستشفى صرحًا طبيًا دام عطاءه لأكثر من (110عام ).

وأكد نائب المحافظ، إهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بقطاعي التعليم والصحة مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالمنظومة التعليمية والطبية وتقديم أفضل الخدمات لإبناء المحافظة.