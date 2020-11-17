محافظ المنوفية: اقتراح لنقل العاصمة للسادات بدلاً من شبين الكوم

كشف محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، عن اقتراح لنقل الدواوين الحكومية من مدينة شبين الكوم إلى مدينة السادات، لتكون عاصمة جديدة للمحافظة، بهدف استغلال الظهير الصحراوي، والقضاء على مشكلة الزحام الشديد التي تعاني منها مدينة شبين، على غرار ما تقوم به الدولة في العاصمة الإدارة الجديدة.

وأكد محافظ المنوفية، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم طرح مشروعي مرفق النقل الداخلي، وبرج المنوفية السياحي، للاستثمار للشركات ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن تلك المشاريع ستشهد طفرة في الفترة المقبلة، وأوضح أن المحافظة ستضع الشروط اللازمة للحفاظ على الموظفين والعاملين في تلك المشروعات ومستقبلهم.

وأضاف المحافظ أنه من المقرر أن يقوم وفد من شركة "الفطيم" بزيارة المنوفية، خلال الفترة القادمة، لمعاينة أرض المحلج بمدينة شبين الكوم، لبحث كل التفاصيل الخاصة بمشروع إقامة مركز تجاري كبير "مول"، والذي يعد ثالث مركز تجاري تعتزم المحافظة إقامته، مشيراً إلى أن "مول مصر"، الذي يجري تنفيذه على الطريق السريع، تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية به، وسيتم افتتاحه في أقرب فرصة، وأكد أنه سيساعد في توفير فرص عمل للشاب بالمحافظة، بالإضافة إلى قرب افتتاح "مول العاصمة"، المقام بمدينة شبين الكوم أيضاً.

وأشار "أبو ليمون" إلى أن جملة استثمارات المحافظة فى قطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة، بلغت 355 مليون جنيه، خلال العام المالي الحالي 2020 / 2021، حيث تم تقديم دراسة تطبيق منظومة جمع القمامة من المنبع بمركز ومدينة شبين الكوم، كمرحلة أولى، وسيتم تقديم تصور من الشركة نهاية الأسبوع، لدراسته وإمكانية التعاقد مع المحافظة.