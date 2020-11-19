رئيس بيت العائلة يحث المصريين بألمانيا للتصويت بإعادة النواب

أكد علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بدولة ألمانيا، تواصلهم مع كافة الجمعيات والجاليات الموجودة في ألمانيا، ضمن خطة لحث المصريين على المشاركة في جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

وأضاف رئيس بيت العائلة، "فعلنا العديد من المبادرات ليكون المصريين في الخارج في قلب الحدث ويشاركوا في العملية الإنتخابية، ومن بين تلك المبادرات تفعيل فكرة التواصل هاتفيا بالمصريين في ألمانيا لمن لديهم جولة الإعادة، لحثهم على المشاركة ليكونوا استمرارا للدور الوطني الذي يقوم به المصريين بالخارج دائما.

وأوضح ثابت، أن الوضع في ألمانيا بسبب جائحة فيروس كورونا صعب جدا، وهو ما يصعب معه التجمعات الانتخابية، مؤكدا أن استخدام البريد في عملية التصويت بالانتخابات يهدف للحفاظ علي حياة الجميع في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم كله.

وانطلقت اليوم الخميس عملية طباعة بطاقات الاقتراع بجولة الإعادة للمرحلة الأولى، في انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج، التي تستمر لمدة يومين، على أن تبدأ اللجان عملها الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، بحسب توقيت كل دولة، لاستقبال بطاقات التصويت، وتتسلم الهيئة البطاقات أيام السبت والأحد والإثنين المقبلة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في إعادة انتخابات مجلس النواب، مثلما تم في انتخابات مجلس البرلمان الماضية.

وأوضحت الوزيرة، أن تلك الخطوة تأتي نظرا لعدد من الاعتبارات؛ على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتي داخل أو خارج السفارات والقنصليات.