إزاي تسافر رحلة لمدة 7 أيام في الأقصر وأسوان بـ800 جنيه بس؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية" عن فتح باب الاشتراك بالفوج الثاني من قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان، خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2020.

شروط الاشتراك برحلات الأقصر وأسوان

- أن يتراوح السن من 18 حتى 40 عاما، ولا يسمح باصطحاب الأطفال نهائيًا أو الأسر.

- يتم استبعاد من سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين (شتاء 2018 /2019 وشتاء 2019 /2020)، وذلك طبقًا للرقم القومي المسجل على موقع الوزارة.

- ارتداء الكمامة الطبية إلزامي لجميع المشاركين في الرحلة بداية من استقلال القطار وفي جميع خطوات ومزارات البرنامج وأماكن الإقامة ووسائل الانتقالات الداخلية وحتى العودة بالقطار.

- يتم توقيع الكشف الطبي للمشاركين بمعرفتهم وعلى نفقتهم بما يفيد خلوهم من أمراض القلب والجهاز التنفسي والصرع والأمراض المعدية والمزمنة.

- يتم تسليم أصل الكشف الطبي وصورة بطاقة الرقم القومي بالمديرية أثناء سداد اشتراك الرحلة.

- يتم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد الاطلاع على الشروط والموافقة عليها والتوقيع على الإقرار ولا يعتبر الحجز نهائيًا إلا بعد سداد قيمة الاشتراك بالمديرية، من خلال الرابط الإلكتروني:

https://www.emys.gov.eg/youth/youth_train

- تبلغ قيمة الاشتراك 800 جنيه للفرد الواحد تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية السداد للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

- يتم إقامة الفوج بالكامل بالأقصر (الفتيات في المدينة الشبابية والشباب بمركز التعليم المدني) وذلك لوجود أعمال تطوير بالمنشآت الشبابية بأسوان.

- يتم تنفيذ البرنامج بأسوان بالأتوبيسات من الأقصر إلى أسوان والعودة للأقصر في نفس اليوم.

- يتم التوريد بالمديريات من الساعة 9 صباحًا حتى الثانية ظهرًا من الأحد إلى الخميس مع استبعاد الأعياد والعطلات الرسمية.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيًا ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة في تمام الساعة 3:30 عصرًا يوم الخميس والتحرك للعودة مساء يوم الأربعاء التالي من محطة سكك حديد الأقصر.

- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقًا للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

- يحق لهيئة الإشراف بالقطار إجراء أي تعديل أو تبديل بالأماكن المخصصة لأي من المشاركين بالقطار (رقم العربة ورقم المقعد) أو أماكن الإقامة أو البرنامج طبقًا للظروف الطارئة ومتطلبات التنفيذ.

البرنامج السياحي لقطار الشباب

الأقصر: (معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - معابد البر الغربي - الصوت والضوء بالكرنك – جولة حرة بالمدينة).

أسوان: (السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - جزيرة النباتات - القرية النوبية - متحف النوبة – جولة حرة بالمدينة).

طريقة التسجيل في رحلات الأقصر وأسوان

- قبل التسجيل يجب التأكد من صحة البيانات قبل الحفظ، حيث لا يمكن تعديلها بعد ذلك.

- قم بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالرقم القومي والاسم الرباعي، والمحافظة والنوع والفوج والحالة الاجتماعية.

- بعد ذلك قم بتحديد بيانات التواصل الخاصة برقم الهاتف وعنوان السكن.

- قم بتحديد المؤهل الدراسي والجامعة الخاصة بالمتقدم، والوظيفة وجهة العمل إذا كان المتقدم يعمل، ثم الضغط على تأكيد الطلب ثم الضغط على حفظ.