16 يوما.. إجازات رسمية تنتظر المصريين في 2021

نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الاحتفال كل عام بالأعياد والمناسبات الرسمية، التي يحصل فيها العاملون بالدولة سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي بالوزارات، المصالح الحكومة، الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جمهورية مصر العربية.

وترصد "الوطن" بالتواريخ، مواعيد الإجازات الرسمية التي تنتظر المواطنين بحلول 2021، وفقا لما جاء بالقرار الوزاري، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المناسبات والعطلات الرسمية بالدولة

ـ عيد الميلاد القبطي، الذي يوافق يوم الخميس 7 يناير 2021.

ـ 25 يناير، الذي يوافق يوم الاثنين 25 يناير 2021.

ـ عيد تحرير سيناء، الذي يوافق يوم الأحد 25 أبريل 2021.

ـ عيد العمال، الذي يوافق يوم السبت 1 مايو 2021.

ـ عيد الفصح القبطي، الذي يوافق يوم الأحد 2 مايو 2021.

ـ شم النسيم، الذي يوافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.

ـ عيد الفطر المبارك، الذي يوافق الخميس والجمعة 13، 14 مايو 2021.

ـ ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

ـ يوم وقفة عرفات، الذي يوافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021.

ـ عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق الثلاثاء والأربعاء 20 و21 من يوليو 2021.

ـ عيد الثورة، الذي يوافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.

ـ رأس السنة الهجرية، الذي يوافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.

ـ عيد القوات المسلحة، الذي يوافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.

ـ المولد النبوي الشريف، الذي يوافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.

ونص القرار على أنه يستحق الموظفون إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية المشار إليها سابقا.

جدير بالذكر أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193، لسنة 2018، بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة، الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تضاف فقرة جديدة إلى عجز المادة الأولى، من القرار، نصها كالآتي: "يجوز لرئيس مجلس الوزراء، في الأحوال التي يقدرها، استبدال يوم آخر في بداية أيام العمل بالأسبوع، أو نهايته بأي من أيام العطلات المشار إليها".