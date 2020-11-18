مدير تخصصي بني سويف الجديد: نسعى لتطوير المنظومة الطبية بالمحافظة

قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى بني سويف التخصصي الجديد، إنه سيعمل جاهدا بالتعاون مع زملائه لتحسين الخدمة الطبية بالمستشفى، ليكون داعما للمنظومة الطبية في المحافظة بما يضمن تقديم خدمة صحية أفضل للمواطن.

وقررت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بوزارة الصحة، تكليف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مركز أورام اسوان، وإخصائي طب أورام الأطفال بمعهد ناصر، بالعمل مديرًا لمستشفى بني سويف التخصصي، خلفا للدكتور طارق إدريس.

والتقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالدكتور صلاح عمر جودة المدير الجديد للمستشفى، فور وصوله للمحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، وهنأ المحافظ مدير المستشفى الجديد بتولي مسؤولية أحد أهم المستشفيات بالمنظومة الصحية في المحافظة، متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة، وأن يكون عنصر داعم للمنظومة التي ترتكز على التكامل والتناغم بين مكوناتها .

وأكد محافظ بني سويف أن منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد، وترتكز على تضافر الجهود وتكاملها، خاصة في القطاعات الحيوية، ويعتبر قطاع الصحة في مقدمتها بشكل عام، خاصة وأنه في الوقت الراهن يتحمل القطاع عبئا إضافيا كبيرا في التصدي لتداعيات فيروس كورونا، حيث تأتي المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية في مقدمة صفوف المواجهة في تكامل واضح.

وأكد أن تضافر الجهود بين القطاعات المختلفة بالمحافظة ساهم في النجاح للتصدي للموجة الأولى من فيروس كورونا، وحاليا الاستعداد النوعي فيما إذا كانت هناك موجة ثانية، وأشار المحافظ إلى أن أولويات القطاع الصحي بالمحافظة في الفترة المقبلة والحالية تتضمن العمل المتواصل ضمن خطة الدولة الشاملة في مواجهة كورونا، والعمل المتواصل والتعاون المثمر بين كافة عناصر المنظومة الصحية لتحسين مستوى الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنون، والمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية بالقطاع، والتعاون في تذليل كافة المعوقات التي تواجه المنظومة مع ضرورة العمل خارج الصندوق في المواقف الملحة والطارئة والمشكلات المزمنة وفي وقت الأزمات، وشدد على أن كل عناصر المنظومة الصحية وإمكانياتها تعمل وفق رؤية واحدة وأهداف محددة مضمونها وهدفها الأساسي تقديم خدمة طبية وعلاجية أفضل .

من جانبه أعرب مدير التخصصي الجديد، عن سعادته بلقاء المحافظ، في بداية عمله، وحِرص المحافظ على تحفيزه وتشجيعه في بداية مشواره المهني بالمستشفى، مؤكدا دعم منظومة العمل بالمستشفى بصفة خاصة والقطاع الصحي بشكل عام.