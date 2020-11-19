طقس 72 ساعة.. أمطار رعدية ونشاط للرياح واضطرابات ملاحية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة في جميع محافظات مصر، في بيان صادر عنها، إذ إنه من المتوقع أن يسود الجمعة طقس لطيف نهارا، بارد ليلا على معظم الأنحاء على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر فيكون الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، بينما يكون معتدل نهارا بارد ليلا على جنوب الصعيد، كما يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، بينما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لرعدية أحيانا على الوجه البحري.

فيما تكون هناك أمطار غزيرة تصل لرعدية على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مع نشاط لحركة الرياح يؤدي لاضطرابات بالملاحة البحرية، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، مع نشاط لحركة الرياح المثيرة للأتربة.

طقس السبت 21 نوفمبر

فيما يسود السبت طقس لطيف نهارا، بارد ليلا، على معظم الأنحاء ماعدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وعلى جنوب الصعيد يكون معتدل نهارا بارد ليلا، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما تكون الأمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يؤدي لاضطرابات في الملاحة البحرية.

طقس الأحد 22 نوفمبر

وعن طقس الأحد، فيكون لطيف نهارا، بارد ليلا على معظم الأنحاء، ماعدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وعلى جنوب الصعيد يكون معتدل نهارا بارد ليلا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على خليج السويس.