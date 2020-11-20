نجاة 14 شخصا من الموت غرقا بعد سقوط ميكروباص في ترعة بالدقهلية

أنقذت العناية الإلهية 14 شخصا في الدقهلية من الموت غرقا في ترعة ممتلئة بالمياه، إثر سقوط سيارة ميكروباص بهم في ترعة "ميت ناجي" على طريق "ميت غمر – المنصورة".

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بسقوط ميكروباص في الترعة المارة بقرية "ميت ناجي" دائرة المركز، على طريق "القاهرة".

انتقلت مباحث المركز وسيارات الإسعاف، ورئاسة مركز ومدينة ميت غمر إلى مكان الحادث، وتبين سقوط سيارة ميكروباص بكامل حمولتها من الركاب في ترعة "ميت ناجي"، وتمكن جميع الركاب من الخروج من السيارة بأمان، ونجوا جميعا من الموت.

وبالفحص تبين انحراف عجلة القيادة من يد السائق فسقطت السيارة في الترعة، وانتبه الركاب وتمكنوا من الخروج من السيارة قبل غرقهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للسائق، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي المنيا لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 5 أخرين، اليوم، في حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" ونقل ثقيل، في الوصلة الرابطة بين الطريق الزراعي "مصر - أسوان" والصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤدية للصحراوي الشرقي بزمام مركز أبوقرقاص، وانتقلت 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة 12 شخصًا جراء الحادث.

وجرى نقل 5 جثث لمشرحة مستشفي المنيا العام، 2 لملوي العام، وجثتين لديرمواس العام، وجثتين لمستشفى حميات المنيا، وجثة واحدة لمستشفى اليوم الواحد بسمالوط، كما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، بينهم مصاب واحد في حالة حرجة.

وانتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف علي أسباب الحادث وتداعياته والعمل على تسيير الحركة المرورية بالطريق، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.