إصابة القائم بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكي بكورونا

أصيب أنتوني تاتا القائم بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكي، بـ"كوفيد-19"، بعد اللقاء في الأسبوع الماضي مع وزير دفاع ليتوانيا رايمونداس كاروبليس، الذي تم تشخيص إصابته بالمرض.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، إن وزارة الدفاع الليتوانية، أبلغت نظيرتها الأمريكية يوم الخميس، بأن نتائج اختبار الوزير كاروبليس، لفيروس كورونا كانت إيجابية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "زار الوزير كاروبليس، مبنى البنتاجون في 13 نوفمبر 2020، حيث التقى بالعديد من المسؤولين هناك، ومن بينهم وزير الدفاع بالوكالة كريس ميللر. وفي ذلك اليوم، التقى أيضا بوزيري الجيش والقوات الجوية، وكذلك مع أنتوني تاتا نائب وزير الدفاع بالوكالة، والتقى الوزير (الليتواني) يوم الإثنين 16 نوفمبر بوزير البحرية".

ووفقا له، بعد هذه الاجتماعات، تم اختبار جميع المشاركين فيها حول الإصابة بفيروس كورونا. وفي يوم الخميس، بعد تلقي خبر مرض كاروبليس، خضع تاتا لاختبارين حول الإصابة بكوفيد وكانت نتائجها إيجابية.

وقال هوفمان: "خلال الـ 14 يوما القادمة، سيبقى تاتا في المنزل في عزلة ذاتية وفقا لتوصيات السلطات الطبية".

وشدد على أن السلطات، تواصل "مراقبة اتصالات مسؤولي وزارة الدفاع مع الوفد الليتواني أو تاتا، وأنه يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة وفقا لتوصيات السلطات الطبية".

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2000 حالة وفاة و200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز - التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية - أنه تم تسجيل 200 ألف و146 إصابة جديدة بالفيروس و2239 وفاة ناجمة عن الوباء.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء أمس 252.520 حالة وفاة، في حين أنّ الدولة الثانية على هذا الصعيد هي البرازيل تليها الهند ثم المكسيك، التي تخطّت لتوّها عتبة الـ100 ألف وفاة.