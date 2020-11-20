الري تحذر: أمطار متوقعة بعدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة

جدد مركز التنبؤات بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، تحذيره من احتمالية سقوط أمطار متوسطة اليوم على السواحل الشمالية الغربية، تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وقد تصل إلى شمال الصعيد.

وتوقع المركز أيضًا، استمرار سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية حتى غد السبت، تقل شدتها بعض الشئ على محافظات الوجه البحرى والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في وقت سابق، جاهزية منشآت الحماية من مخاطر السيول والمجاري المائية والمحطات، لاستقبال موسم السيول والأمطار.

وشدد الوزير على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية جميع المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحامات فى المجاري المائية.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كل قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات ‘لكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا.

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية أمس الخميس، تحذيرًا من الطقس المتوقع لليوم الجمعة، كشفت أنه من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم الجمعة، فرص أمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة يصاحب ذلك نشاط رياح.

وأوضحت أن طقس اليوم سيشهد أمطارا تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية منها: الإسكندرية - مطروح- السلوم رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح و الغربية الشرقية والمنوفية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية بارتداء ملابس ثقيلة خلال هذه الفترة من التقلبات، وخاصة أثناء ذهاب الأطفال إلى المدارس فى الصباح الباكر غدًا السبت.