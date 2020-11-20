 إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العامرية – العدوة، إثر محاولة قائد السيارة تفادي التصادم بدراجة بخارية؛ فانقلبت السيارة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز الفيوم، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق العدوة العامرية، أمام قرية سيلا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد أحمد طرفاية، رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد محمد فريتم، معاون المباحث، أنّ المصابين هم: وجدي حميدة محمود، 27 عاما، مقيم بالعدوة، باشتباه إصابة بالعمود الفقري وسحجات متفرقة بالجسم، وخيرية عبدالمجيد محمود، 47 عاما، مقيمة بالعدوة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسليمان عبدالرحيم عبدالسميع، 26 عاما، مقيم بسيلا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وزياد مجاور ياسين، 14 عاما؟، مقيم بالمقاتلة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وباسم سيد عاشور، 27 عاما، مقيم بالعدوة، بجرح قطعي بالركبة اليمنى، ومحمد ناجي عبدالفتاح، 35 عاما، مقيم بمنشأة ربيع مركز إطسا، بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر واشتباه كسر بالحوض، ومحمد عز الدين عبدالوهاب، 35 عاما، مقيم بالناصرية، باشتباه كسر بالذراع الأيسر والفخذ الأيسر، وناصر سيد عبدالرازق، 24 عاما، مقيم سيلا، بكسر مضاعف في الساق الأيسر.

وكشفت التحريات الأولية أنّ الحادث بسبب قيام دراجة بخارية بقطع الطريق فجأة أمام سيارة ميكروباص، وحاول السائق تفادي الاصطدام به؛ ففقد السيطرة على السيارة، وانقلبت مُتسببة في إصابة الركاب.

ونقل المصابين بواسطة 6 سيارات إسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، وقدرت الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفعت قوات المرور والحماية المدنية آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية.