ضبط 16 طنا ملح طعام مقلد بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية، من ضبط مطحنين لإنتاج الملح بدون تراخيص، وإنتاج ملح داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية، وغير صالح للاستهلاك البشري.

كان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أصدر تعليمات مشددة بشن حملات تموينية مكبرة لضبط السلع الغذائية الفاسدة والأسعار.

وتمكنت حملة نفذتها إدارة زفتى من ضبط مطحنيين لإنتاج ملح طعام، وتبين أن الملح يعبأ داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية ومقلدة، وغير حاصلين على تراخيص، وتم التحفظ على 16 طنا ملح طعام، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، شنت الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، عدة حملات مكبرة بمركز ومدينة المحلة، استهدفت عددا من المستشفيات والمدارس والمجازر والمخابز والوحدات المحلية والمنشآت الصناعية والغذائية والتجارية، أسفرت عن تحرير 445 محضرا مخالفة، وإغلاق 7 منشآت، ومجازاة 282 موظفا.

وشنت مديريات الصحة والتموين والطب البيطري حملات نتج عنها تحرير 83 محضرا تموينيا، بمخالفات بلغت قيمتها 2 مليون جنيه، وضبط كمية 110 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر، وإغلاق عدد 2 منشأة غذائية خاصة.

كما نتج عن الحملة تحرير 45 محضرا مخالفات وجنح صحية ومضبوطات، تُقدر بحوالي 32 طنا، وأحراز مواد غذائية بقيمة 228 ألف جنيها، بالإضافة إلى ضبط 797 كرتونة رنجة، و462 "باكتة ملح"، غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت حملة لقطاع التفتيش على المستشفيات والصيدليات بمديرية الصحة، عن إغلاق 5 مستشفيات ومراكز طبية خاصة، لمخالفتها شروط التراخيص، ومجازاة 187 طبيبا وممرضا وإداريا؛ لعدم الانتظام في العمل، فضلا عن ضبط كميات من الأدوية المهربة والمخدرة وغير مصرح بتداولها، بلغت قيمتها 105 آلاف جنيه.

وقامت مديريات التربية والتعليم والزراعة والقوى العاملة بحملات موسعة في نطاق المركز، أسفرت عن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية، وإحالة العاملين فيها للتحقيق، بالإضافة إلى 17 عاملا بالوحدات الزراعية للشؤون القانونية؛ لغيابهم عن العمل في الأوقات الرسمية، بالإضافة إلى تحرير غرامات بقيمة 1.9 مليون جنيه، ضد أصحاب المنشآت الخاصة؛ لعدم التزامهم بقوانين العمل.