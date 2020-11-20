الهجرة: لم نتلق أي شكاوى في جولة إعادة انتخابات البرلمان في الخارج

قالت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنها لم تتلق أي شكاوى أو استفسارات في الجولة الأولى لإعادة انتخابات مجلس النواب 2020، في الخارج.

وأكدت الهجرة أنها تتلقى أي شكاوى أو استفسار من المصريين في الخارج على مدار 24 ساعة، حتى انتهاء الإعادة والتي تنتهي اليوم الساعة 9 مساء على حسب توقيت كل دولة.

وأوضحت وزارة الهجرة وشؤون المصريبن في الخارج، أنه أمس بدأت جولة الإعادة للمرحلة الأولى على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأكدت الوزارة على أن الناخب لابد أن يكون محتفظًا برقمه السري الذي حصل عليه عقب تسجيل بياناته مسبقًا لدى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة الزمنية التي تم تحديدها وكانت من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضيين.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في إعادة انتخابات مجلس النواب، مثلما تم في انتخابات مجلس البرلمان الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

ويمكن التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ومن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي سيكون غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق، ويمكن استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/ القنصلية المصرية بالدولة التي يقيم بها ليتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة، ومن لا يمتلك جواز سفر مصريا يمكن التسجيل ببطاقة الرقم القومي سارية.