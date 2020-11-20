23 نوفمبر و3 ديسمبر.. موعد جولتي الإعادة في انتخابات النواب للمرحلتين

تساؤلات عديدة للناخبين حول موعد انتخابات الاعادة للمرحلتين، خاصة أنهم ليس السبت والأحد كما هو معتاد في انتخابات الجولة الأولى بالمرحلتين الأولى والثانية.

وتستعد محافظات المرحلة الأولى وعددها 14 محافظة للاقتراع في جولة الإعادة بالانتخابات خلال الأيام المقبلة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.

وتستعد الأحزاب وأماناتها بالمحافظات، على قدم وساق، من أجل دعم مرشحيها الذين يخوضون انتخابات الاعادة سوا للمرحلة الأولى أو الثانية لمجلس النواب، وهي دوائر 13 محافظة " القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية ودمياط والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.وبدأت الأحزاب في تدشين غرف عمليات لدعم مرشحيها من خلال رصد أي معوقات بالدوائر الانتخابية والعمل على حلها في أسرع وقت، فضلًا عن تكثيف جولاتها الميدانية لتعريف الناخبين بالمرشحين.

مستقبل وطن ينظم حملات لدعم مرشحيه في جولة الاعادة

وأطلق حزب مستقبل وطن في عدد من المحافظات حملة بعنوان "انزل .. شارك" وذلك لدعم مرشحي الحزب في جولة الاعادة بالمحافظات، ففي الإسكندرية عقد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في الإسكندرية، اجتماعا مع مرشحي الحزب بدائرة محرم بك، وهم محمد جبريل، ومحمود قاسم، في حضور المهندس محمد الخيال، أمين التنظيم بالإسكندرية، وأمناء الأقسام التي تقع في نطاق دائرة محرم بك الانتخابية.

ومن جانبه، قال النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن جميع النواب عن حزب مستقبل وطن سواء بمجلس الشيوخ أو مجلس النواب وكذلك كافة الكوادر الحزبية بأمانات الحزب الفرعية الفرعية والنوعية يعملون على قلب رجل واحد دعماً للدولة المصرية فى خدمة المواطن المصري فى إطار استراتيجية الحزب الثابتة فى التواجد المستمر بين صفوف المواطنين مُدركين احتياجاتهم ساعين بكل قوة لتلبية تلك الاحتياجات فى ضوء الدور المجتمعي للحزب.