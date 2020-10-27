مصدر: بدء إنشاء محور الفردوس.. ولا مساس بجبانات المماليك

أكد مصدر بمحافظة القاهرة، أنه لن تُجرى أي إزالات جديدة بمنطقة المدافن في منطقة الغفير، مشددًا على أنه لا مساس بجبانة المماليك الواقعة بنطاق حي منشأة ناصر.

وأكد المصدر أن جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى بدأ أعمال تنفيذ محورالفردوس الجديد، والذي سيسهم في تسيير الحركة المرورية بالمنطقة، حيث يبدأ المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، ويمر ويتقاطع سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد ، متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارًا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأتوستراد، مارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، حتى كوبري إعمار وامتداد محور المشير.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن جهاز التعمير بوزارة الإسكان يواصل بناء الأسوار الخارجية للمقابر التي أُزيل الجزء الخارجى لها بالشوارع الداخلية بنطاق حي منشأة ناصر، مثل مقابر شارع الغفير، وذلك فى إطار إنشاء محور الفردوس.

وأضاف أن الأسوار الجديدة ستكون ذات طراز معماري إسلامي للحفاظ على المقابر بالمنطقة.

وفى وقت سابق، أكدت محافظة القاهرة أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي من أعمال هدم بمنطقة جبانات المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية لإنشاء محور الفردوس عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أن المقابر التي يتم نشر صورها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هى مقابر ومبان حديثة غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية.

وأشارت إلى أن محور الفردوس يبعد عن المدافن والآثار الأسلامية المسجلة بقرافة المماليك، وأنه لم ولن يتم هدم أي مدافن، وما يتم لإنشاء المحور إزالة لبعض الأسوار الخارجية للمدافن فقط، ولم يتم هدم أي أثر تاريخي، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء أسوار خارجية جديدة ذات طراز معماري للحفاظ على المقابر بالمنطقة، وذلك عقب الانتهاء التوسعة.

وطالبت محافظة القاهرة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، فالدولة تؤكد حرصها على الحفاظ على التراث التاريخي من الآثار الإسلامية والقبطية لما يمثله من قيمة تاريخية.