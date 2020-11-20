5 إجراءات لنقل ملكية العداد من مشترك لآخر

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء المستندات التي يجب أن يقدمها المشترك، وكذا الإجراءات التي يجب أن يتبعها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية عند تقديمه بطلب نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لآخر أو التنازل عن العداد الكهربائى من مشترك إلى أخربالطرق القانونية.

الأوراق المطلوب تقديمها لنقل عداد الكهرباء

يتم تقديم هذه المستندات التالية عند نقل عداد الكهرباء من شخص لآخر أو التنازل عن العداد الكهربائى من مشترك إلى أخر في شركة الكهرباء التابع لها العقار:

- صورة من البطاقة الشخصية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل

- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضاً بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع، حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد

سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشتري الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

- تقديم الأوراق المذكورة مع ملء إستمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

- يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصياً أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

صورة من إعلام الوراثة في حالة وفاة المشترك القديم

– مع ملاحظة أنه في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.