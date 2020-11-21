نصائح إذا ما اشتعلت النيران في الأجهزة الكهربائية

يعتقد الكثير من المواطنين أنه عند اندلاع حريق بالأجهزة الكهربائية، يمكن إخماده بصب الماء كما هو المعتاد في إخماد الحريق، وهي معلومة غير صحيحة على الإطلاق.

وأكد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه عند اشتعال النيران في الأجهزة الكهربائية يجب فصل التيار أولا من لوحة الكهرباء بالوحدة ثم إطفاء الحريق.

نصائح هامة لإسعاف مصاب الصعق

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بعض النصائح الهامة لإسعاف مصاب الصعق الكهربائي خاصة بعد انتشار حوادث الصعق بالكهرباء، سواء كانت ناتجة عن ظروف الطقس وسقوط الأمطار أو في بعض الحالات التي يصاب فيها أحد الأشخاص أو الفنيين أثناء عمليات الصيانة.

أولا فصل التيار

ينصح عند إصابة أحد الأشخاص بالصعق الكهربائي أن يتم على الفور فصل التيار الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة أو فصل التيار عن المنزل بالكامل من خلال المفتاح الرئيسي.

ثانيا لا تلمس المصاب مباشرة

في حال عدم إمكانية فصل الكهرباء يجب الابتعاد عن المصاب قدر المستطاع وعدم ملامسته بأيدٍ غير معزولة، ويفضل استعمال عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب.

ثالثا استخدم العازل

يفضل استخدام قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب حتى يسهل إسعافه.

وإن أمكن لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع ويتم سحبه بعيد عن مصدر الكهرباء.

رابعا استدعي المساعدة

استدعي المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

خامسا التهوية

تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض لسهولة التنفس.

وتعددت حوادث الصعق بالكهرباء خلال موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية أخرها حادث صعق ربة منزل من عمود كهرباء بالشارع أثناء سقوط الأمطار بقرية البهواشي بمركز بدر في محافظة البحيرة.

تحذير المواطنين في ظل تقلبات الأحوال الجوية

وفي نفس السياق قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتحذير المواطنين في ظل تقلبات الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد في فصلي الخريف والشتاء بتنفيذ بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وطالب الجهاز جميع المواطنين بالابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات) مشيرا إلى ضرورة الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة ويمكن الاتصال بنفس الخط للإبلاغ عن انقطاعات التيار.

وشدد الجهاز أيضا على ضرورة الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل بملابس مبتلة لافتا إلى انه يجب أيضا توعية الأطفال بصفة مستمرة بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.