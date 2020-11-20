ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير الشهادات الصحية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية؛ فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام "أحد الأشخاص وآخران، وجميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية" بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملائهم.

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام "صاحب ستوديو تصوير – كاتب بإحدى المستشفيات الجامعية – أحد الأشخاص دون عمل"، لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بنطاق مديرية أمن الإسكندرية" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة وخاصة التقارير الطبية والصحية المنسوب صدورها على خلاف الحقيقة للعديد من المستشفيات الحكومية.. وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة من راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق الشرعية، واتخاذهم من ستوديو للتصوير الخاص بالمتهم الأول الكائن بدائرة قسم شرطة محرم بك مقرا لتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية قامت مأمورية باستهداف مقر الاستوديو المشار إليه حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم "جهاز حاسب آلي – طابعة ألوان – 2 وحدة تخزين (فلاش ميموري)" وبفحصهم فنيا تبين أنهم محُملين بالعديد من الملفات التي تحوي على العديد من المستندات والأوراق الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد وبياناتها كالتالي:

بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب للعديد من الجهات الحكومية.

مجموعة كبيرة من شهادات إتمام الدراسة الثانوية والجامعية المختلفة خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لبعض الجامعات الحكومية معدة للتزوير.

مجموعة كبيرة من التقارير الطبية خالية البيانات منسوبة إلى إحدى المستشفيات الحكومية لمعمل الفيروسات مثبت بها سلبية تحليل فيروس الكورونا ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لذات الجهة معدة للتزوير.

مجموعة كبيرة من الشهادات الصحية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – مراقبة الأغذية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة .

مجموعة من شهادات تحاليل طبية خالية البيانات منسوبة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – المعامل المركزية مثبت بها خلو المريض من الفيروسات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة معدة للتزوير.

مجموعة كبيرة من التقارير الطبية خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى المستشفيات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة معدة للتزوير .

مجموعة كبيرة من كارنيهات إثبات شخصية خالية البيانات منسوبة لمستشفيات جامعة الإسكندرية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدة مستشفيات حكومية معدة للتزوير.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه ، وقيامهم بإصطناع المحررات بإستخدام الأجهزة المضبوطة من خلال برامج الفوتوشوب وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبى التعامل فيها.

ضبط أجنبيات يزوران شهادات كورونا الخاصة بالمسافرين بدون تحليل طبى

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة حيازة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية" ومقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) كمية من الشهادات الطبية منسوب صدورها لوزارة الصحة تفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا وترويجها على عملائه من راغبى السفر خارج البلاد بدون إجراء تحليل طبى مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (شخصين) وبتفتيش الشقة محل سكنه عثر على المضبوطات الآتية:-

عدد 170 شهادة منسوب صدورها لوزارة الصحة ممهورين بخاتم شعار وزارة الصحة ومدون بها أسماء أشخاص مختلفين تتضمن خلوهم من فيروس كورونا.

جهاز إسكنر.

جهاز كمبيوتر.

8 وثائق تحقيق شخصية لأشخاص يحملون جنسيات أجنبية.

مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

بمواجهة المتهمين إعترفوا بتحصلهم على الشهادات من أحد الأشخاص "جاري تحديده وضبطه" لترويجها على عملائهم من راغبي السفر خارج البلاد مقابل مبالغ مالية، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.