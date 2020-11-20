ضبط عاطل ينصب على المواطنين في إنهاء إجرات التصالح بمخالفات البناء

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.. فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "ثلاثة أشخاص" بتعرضهم لواقعة نصب والاستيلاء على أموالهم من قِبل أحد الأشخاص بزعم قدرته على إنهاء إجراءات مصالحات مخالفات بناء العقارات الخاصة بهم وسداد الرسوم المستحقة عليها.

أكدت تحريات فرع الإدارة شمال الصعيد أن وراء ارتكاب الواقعة "أحد الأشخاص، مهندس مدني، مقيم بمحافظة المنيا، له معلومات جنائية" وقيامه بممارسة نشاطا إجراميا في الاحتيال على المواطنين راغبي انهاء إجراءات مصالحات مخالفات البناء وانتحاله لصفة مهندس "بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة المنيا – على خلاف الحقيقة" وزعم قدرته على إنهاء إجراءات المصالحات وسداد الرسوم المستحقة من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفي والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عدد من مسؤولي إحدى الوحدات المحلية - بمحافظة الجيزة" باستغلال موقعهم الوظيفي والإخلال بمقتضيات الوظيفة والتواطؤ مع (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مستأجر قطعة أرض كائنة بمنطقة ناهيا بمحافظة الجيزة) وتغاضيهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية وأصدروا له رخصة بناء لتمكينه من بناء مدرسة خاصة بالمخالفة لأحكام القانون، وتعديل إستخدام الأرض من سكني إلى تعليمي وكذا التغاضي عن مشروع تقسيم الأرض والذي يُشترط لإصدار تراخيص بناء عليها، والموافقة على السير في إجراءات إصدار رخصة المباني المشار إليها والاعتداد بعقد الإيجار كسند لملكية الأراض بالمخالفة للقانون، مما مكن مستأجر الأرض من الحصول على ترخيص البناء واستخدامه في بناء ثلاث أدوار لمدرسة خاصة "تحت الإنشاء" دون سداد مستحقات الدولة المالية المقررة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

ضبط عاطل استولى على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "أربعة أشخاص" بقيام "أحد الأشخاص - مقيم بالإسكندرية، له معلومات جنائية" بممارسة نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.