إزالة 932 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتماماً كبيراً بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

من جانبه، أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن المديرية خلال الفترة من 11-16 نوفمبر الجاري قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية وتمكنت من إزالة 9 حالات تعدي واقعة على مساحة (7 قراريط و 14 سهماً ) أراضي زراعية بمراكز (الزقازيق - منيا القمح - أبو حماد - كفر صقر – الحسينية )

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم إزاله 4 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمركز ومدينة الزقازيق واقعة علي مساحه 3 قراريط ، وإزالة حالة تعدي بمركز ومدينة منيا القمح علي مساحة 12 سهم ، وإزالة حالة تعدي بمركز أبو حماد علي مساحة 18 سهم ، وإزالة حالة تعدي بمركز ومدينة ومدينة كفر صقرعلي مساحة قيراط و2سهم، وإزالة حالتي تعدي بمركز الحسينية علي مساحة 2 قيراط و 6 أسهم باجمالي 9 حالات تعدي واقعة علي مساحة 7 قراريط و 14 سهماً.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الفترة السابقة شهدت تنفيذ حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية حتي الآن بلغ 932 حالة تعدي علي مساحة 34 فدان و 7 قراريط و 13 سهماً أرض زراعية بما يعادل 144 ألف و116 متراً ، مؤكداً استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.