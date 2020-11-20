مرشحو النواب بالدقهلية فرقتهم السياسة وجمعهم عزاء "هرماس"

جمع عزاء البرلماني الراحل الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، كافة أطياف المرشحين، وانهالت برقيات التعازي على الأسرة، وذهب بعض المرشحين الخاسرين والذين يخوضون جولة الإعادة إلى العزاء باستاد بني عبيد.

ووقف كل من المرشحين الدكتور مكرم رضوان، مرشح حزب الشعب الجمهوري وشقيق المتوفى، نصحي البسنديلي، وشوقي عبدالعليم، مرشح حزب مستقبل وطن، والذين يخوضون جولة الإعادة بدائرة دكرنس، في مقدمة صفوف تلقي العزاء، كما حضر النائب محمد أسامة أبو المجد، رغم خسارته من الجولة الأولى.

واستقبلت عائلة البرلماني الراحل المعزين في أرضية ملعب بني عبيد الرئيسي، وسط توافد المعزين من كل أنحاء دائرة دكرنس والتي تضم 3 مراكز وهي" دكرنس وبني عبيد وشربين"، وذلك لدور الراحل السياسي والاجتماعي على مدار 30 عاما قضى نصف تلك المدة تحت قبة البرلمان.

وكان الدكتور هرماس رضوان أصيب بوعكة صحية وجرى نقله على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة للعلاج، إلا أنه توفي هناك، وخرجت مدينة بني عبيد بالكامل لوداعه في جنازة مهيبة، ونشروا لافتات مكتوب عليها "وداعا الرمز والتاريخ".

وسادت حالة من الحزن الشديد في مدينة بني عبيد بعد إعلان وفاة الدكتور هرماس رضوان، ونعاه شقيقه النائب الدكتور مكرم رضوان قائلا: "البقاء لله، أخي الأكبر وأبي ومعلمي وصديقي الحبيب الدكتور هرماس رضوان فى ذمة الله، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتمكن "هرماس" خلال عضويته لمجلس الشعب فى الفترة من 1990 وحتى عام 2005 من تحويل قريته إلى مدينة ثم إلى مركز، حيث تمكن من إنشاء استاد رياضي كبير وتمكن أيضا من تحقيق طفرة شاملة بسعيه لتطوير البنية التحتية للمدينة.

وولد في 7 أكتوبر عام 1951 وخاض انتخابات مجلس الشعب خلال الفصل التشريعي السادس "1990 – 1995"، الفصل التشريعي السابع "1995 – 2000"، والفصل التشريعي الثامن "2000 – 2005" وشغل رضوان منصب رئيس نادي بني عبيد الرياضي، فضلا عن كونه أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الدقهلية.