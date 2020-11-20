أمطار خفيفة على عدة مناطق في الشرقية

هطلت أمطار خفيفة، منذ قليل، على عدة مراكز بمحافظة الشرقية منها "ههيا، القنايات، الزقازيق"، وصاحب ذلك انقطاع التيار الكهربائي لنحو 15 دقيقة أو نصف ساعة في عدة قرى.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية وعلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة وضعت خطة عمل لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء، ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على سرعة الانتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الأحداث وتلافي أي ملاحظات حدثت خلال الأعوام السابقة.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ضرورة التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتجهيز سيارات الكسح لشفط تجمعات المياه في المناطق المنخفضة، وتحديد وسائل الاتصال مع المسئولين، سواء عنوان أوهاتف للتواصل السريع معهم في حالة حدوث أي أزمة، وذلك استعداداً لسقوط الأمطار، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، للاطمئنان على سلامة الجسور بجميع المصارف، وحصر عدد بالوعات الأمطار وما تم تطويره منها.

وخلال الإجتماع وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤول الصرف الصحي، والمرور المستمر لمتابعة تسليك وتطهير البالوعات وغرف الصرف الصحي "المطابق"، وصولاً إلى محطة الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، مشدداً على ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمده الكهرباء بالمدن والقرى، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء، لتغطية الأعمده وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء، حفاظاً على أرواح المواطنين، وقال المحافظ إنه في حال حدوث أي حوادث للصعق للمواطنين أو الدواب، نتيجه إهمال في صيانة أعمدة الكهرباء، سيتم تحويل جميع المسؤولين المتسببين فيها إلى النيابة لاتخاذ اللازم حياله.

وأكد المحافظ على مدير مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي، لتجهيز أماكن بديلة تصلح كمقرات للإيواء، وفتحها لاستقبال المواطنين في حالة حدوث أي أزمة، مع إعداد خطة للتعامل السريع مع الموقف في حينه.