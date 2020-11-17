صحة كفر الشيخ: تجريع 88% من التلاميذ ضد الطفيليات المعوية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، انتهاء إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية من تجريع حوالي 88% من تلاميذ المدارس في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، ضمن الحملة التي يجري تنفيذها في 13 إدارة تعليمية، تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وانتهت الحملة من صرف الجرعات للأطفال المستهدفين في المدارس التابعة لـ4 إدارات تعليمية، تشمل الحامول وبلطيم ودسوق وفوه، ويجري تجريع تلاميذ المدارس التابعة لبقية الإدارات التعليمية، كما تم توزيع البوسترات الخاصة بالحملة على 270 وحدة صحية، بناءً على الخطة الموضوعة.

وأكدت الدكتورة أماني القرش، مدير إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالمديرية، أن الفريق يعمل على مدار أسبوعين، وما تم حتى الآن تجريع 88% من المستهدف، والبالغ عددهم 445 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و60 ألف طالب بمرحلة رياض الأطفال، بإجمالي 505 آلاف طفل في الريف والحضر.

وتهدف الحملة إلى خفض معدل انتشار الديدان المعوية، ويتم التجريع بقرص واحد "مبندازول" 500 ملليجرام، وهو من الأقراص الآمنة والفعالة ضد الديدان المعوية، قابل للمضغ وذو طعم مقبول، ولا توجد له أي آثار جانبية، وذلك من خلال مشاركة الفرق الطبية، التي بدأت المرور على المدارس المستهدفة لتجريع التلاميذ.