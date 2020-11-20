دافع عن شقيقته من التحرش.. إصابة شاب بعدة طعنات في حدائق القبة

شهدت منطقة حدائق القبة واقعة مؤسفة، أصيب خلالها شاب بعدة طعنات، أثناء دفاعه عن شقيقته بعد تحرش عدد من الأشخاص بها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بوقوع مشاجرة بأحد الشوارع بحدائق القبة ووجود مصاب، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين إصابة شاب بعدة طعنات وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وأوضحت أسرته أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه، وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب تحرشهم بشقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات، كما أصيب نجل خاله بارتجاج فى المخ.

ونجحت اجهزة الأمن فى السيطرة على الموقف، والقبض على المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.