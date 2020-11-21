قبل انطلاق الإعادة.. عقوبة الـ 500 جنيه في انتظار الممتنعين عن التصويت

تنطلق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد غد الاثنين، وسط حالة ترقب من المرشحين والناخبين، وحسب القانون فإن هناك عددا من العقوبات المرتبطة بالانتخابات والتي تقع إما على الناخب أو المرشح.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، غرامة 500 جنيه على من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وأعفى القانون بشكل مؤقت، فئات عدة من مباشرة الحقوق السياسية، والتي لا يطبق عليها عقوبة الـ500 جنيه، وهي كالتالي:

- ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.

- ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.

- المحجور عليه، خلال مدة الحجر.

- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.

- من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.

- من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية.

- من صدر ضده حكما نهائيا من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

- من صدر ضده حكما نهائيا بفصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

- من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

- من صدر ضده حكما نهائيا بعقوبة سالبة للحرية.

- من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة.

- من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لارتكابه جريمة التزوير أو استخدام أوراق مزورة أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

- من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لاختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

ويكون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره، وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا