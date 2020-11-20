غزيرة بالمناطق الشمالية.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار للأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار على البلاد، خلال الفترة من غدا السبت الموافق 21 نوفمبر الحالي، وحتى يوم الخميس الموافق 26 من الشهر نفسه.

وترصد "الوطن" المدن والمحافظات المتوقع تساقط الأمطار عليها خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

خريطة الأمطار السبت 21 نوفمبر

ـ السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، بورسعيد، دمياط، العريش، ورفح).

الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، والشرقية).

ـ جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب، شلاتين، ورأس بيناس).

خريطة الأمطار الأحد 22 نوفمبر

ـ شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية).

- السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، دمياط، العريش، ورفح).

خريطة الأمطار الاثنين 23 نوفمبر

ـ السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية، مطروح، السلوم، ورشيد).

خريطة الأمطار الثلاثاء 24 نوفمبر

ـ السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية، مطروح، السلوم، ورشيد).

خريطة الأمطار الأربعاء 25 نوفمبر

ـ السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، دمياط، العريش، ورفح).

ـ الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، والشرقية).

خريطة الأمطار الخميس 26 نوفمبر

ـ السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، دمياط).

ـ الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، والشرقية).

ونوهت الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن تنبؤات الأمطار يتم تحديثها بصورة يومية.