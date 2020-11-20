"الجيش المصري أمان للجميع" يتصدر "تويتر".. ومغردون: رجالة أغلى من الدهب

دشن عدد من رواد تويتر، اليوم الجمعة، هاشتاج "الجيش المصري أمان للجميع"، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، بعد ساعات من انطلاقه.

وعبر المشاركون بالهاشتاج عن فخرهم بالجيش المصري، ودوره في حماية الأمن المصري والعربي، والتضحية التي يقدمها جنود الجيش في الدفاع عن أمن مصر.

وقال حساب يحمل اسم سهام محمد: "إلى كل أم غالية، وكل أب كريم، أنتم من ربيتم لنا جنود الوطن الأقوياء، أنتم من علمتم جنودنا الصبر والحب والشجاعة، أنتم من علمت جنودنا كيف يضحون بأنفسهم في سبيل الوطن".

فيما علق حساب آخر يحمل اسم إيمان إبراهيم: "الجيش المرعب الذي لا يقهر بفضل الله، ثم العقيده والإرادة، جيش اتوجد ليصنع المعجزات".

فيما أضاف حساب يحمل اسم هبة: "احتياطي مصر مش فلوس ودهب، احتياطي مصر رجاله أغلى من الدهب".

وأضاف حساب يحمل اسم مي محمد: "مرضت أمي ذات يوم بشهر أبريل الماضي، في عز أزمة كورونا، والعالم مغلق، ولأنها مريضة بأمراض القلب فتتشابه الأعراض أحيانا مع أعراض كورونا، وتوجهت لعدة مستشفيات لم تقبلها، وحدها مستشفى القوات المسلحة بالمعادي قبلها، وطاقم طبي من أكفأ أطباء الجيش وقف لعلاجها ودون وساطة".

وأشار حساب يحمل اسم محمد أحمد، متحدثا عن شهداء الجيش المصري: "ضحوا بأنفسهم من أجل أن نعيش بأمن وأمان، ضحوا بأرواحهم فداء لمصر ولشعب مصر، بس الخونة والمفسدون في الأرض والمتأسلمين مش قادرين يستوعبوا إن جنودنا دول كانوا حريصين ويتمنون الشهادة كما يتمنى الخونة سقوط مصر، ربنا يرحمكم ويجعل مثواكم جنات الفردوس".

وعلق حساب يحمل اسم إبراهيم عادل: "الجيش المصري ساهم بشكل رئيسي ومحوري في ما يتم إنجازه من مشاريع قومية ضخمة وعملاقة، وساهم بالأساس بسد حاجة البلاد من سلع استراتيجية في عجاف السنوات الماضية، وكان حائط صد صلدًا في وجه الخونة والمرتزقة المتسللين عبر الحدود من 2011 إلى الآن".