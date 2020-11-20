"القرش": الزراعة تمثل 20% من الصادرات السلعية و15% من الناتج القومي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة المصرية مهتمة بالقطاع الكبير منذ عام 2014 إلى الآن، حيث يمثل نحو 20% من إجمالي الصادرات السلعية و15% من إجمالي الناتج القومي.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن الدولة المصرية مهتمة بهذا القطاع بسبب تأثيره على الأمن الغذائي للمواطن المصري وهذا السبب الأول للاهتمام بهذا القطاع.

وتابع: "نعمل على التوسع الأفقي بالمنظومة الزراعية من خلال زراعة مناطق جديدة والتوسع الرأسي من خلال تحسين إنتاجية الأرض الزراعية ووحدة المياه، وتساهم منظومة الصوب الزراعية في كلا الشقين".

وأوضح، أن إنتاجية الفدان من الصوب الزراعية يعادل 10 فدادين من الحقول الزراعية، ومن ثم فهي تؤمن احتياجات المواطن من الغذاء بالتزامن مع الزيادة السكانية.

ولفت، إلى أن إنتاجية الفدان في الصوب الزراعية يعادل سدس الحقول المكشوفة، وبالتالي فإن الإنتاجية تكون أعلى بمجهود أقل.

وكشف تقرير للإدارة المركزية للبساتين والخضر بوزارة الزراعة، عن منح تراخيص لنحو 80 ألف صوبة زراعية مملوكة للمزارعين والمستثمرين، جرى إقامتها على 10 آلاف فدان، تتيح الكثير من الخضر، وأهمها الطماطم والخيار والكوسة والفلفل طيلة فترات السنة، موضحا أن نحو 70% من الصوب الزراعية مزروعة بالخيار، و20% فلفل، وبقية النسبة بالكوسة والطماطم والفاصوليا والمشاتل والمحاصيل الأخرى.

وأوضح المهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين والخضر بوزارة الزراعة، أن الصوب الزراعية من الأساليب الهامة والحديثة لإنتاج محاصيل خضر وشتلات مبكرة للزراعات الحقلية تحت ظروف يمكن أن نتتحكم فيها وحمايتها من العوامل الجوية غير الملائمة، باستعمال أجهزة التبريد والتدفئة من أجل ضمان الحرارة والرطوبة المناسبتين من أجل حماية النباتات من العواصف الرملية والرياح والأمطار.