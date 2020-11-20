إصابة سيدتين صدمتهما دراجة بخارية خلال عبورهما الطريق بالفيوم

كعادتهن كل يوم جمعة خرجت سيدتان من منزلهما بمنطقة مساكن ميمنة التابعة لمركز سنورس، والواقعة على طريق مصر الفيوم متجهتين إلى مدينة الفيوم من أجل التسوق وشراء بعض المتطلبات، والتقتا معًا أمام منزل إحداهن، وعندما بدأتا تعبران الطريق صدمتهما دراجة بخارية مسرعة، فتسببت في إصابتهن بإصابات بالغة تنوعت بين الكسور والجروح والارتجاج بالمخ.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد ثابت مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد إصابة كل من صفاء محمد رياض (26 عامًا) بارتجاج بالمخ وكسر مضاعف بالساقين، وجيهان سالم عويس (35 عامًا) بكسر بالفخذ الأيسر، إثر اصطدام دراجة بخارية مسرعة بهن خلال عبورهن الطريق، بمنطقة مساكن ميمنة على طريق مصر الفيوم.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد أسامة قرني رئيس مباحث مركز سنورس، أنّ السيدتين كانتا ذاهبتين إلى مدينة الفيوم لشراء بعض مستلزمات منازلهن وخلال عبورهن الطريق لاستقلال سيارة ذاهبة للمدينة، صدمهما شاب يستقل دراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة، وعبورهن أمامه فجأة وعدم تمكنه من الوقوف أو تفادي الاصطدام بهن، فصدمهن متسببًا في إصابتهن.

وعلى الفور تم نقل السيدتين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، بينما اصطحبت قوات الشرطة قائد الدراجة البخارية، لتحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

جدير بالذكر أنّه قد وقع حادثين آخرين اليوم على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، حيث لقي شاب مصرعه، إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية كان يقودها بسرعة شديدة ما تسبب في سقوطه من فوق الدراجة البخارية واصطدام بالأرض بقوة شديدة ثم طيران جثمانه لمسافة تعدت المترين فوق الأسفلت.

وعلى الجانب الآخر، أُصيب شخصين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بنفس الطريق، إثر السرعة الزائدة وقطع أحدهم الطريق فجأة أمام الآخر، وذلك على الطريق الدائري أمام مدخل منشأة عبدالله.