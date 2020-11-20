بعد تحذيرات مغادرة المنازل.. الأرصاد تتوقع أمطارا غزيرة على 5 محافظات غدا

خلال الساعات الماضية، تساقطت الأمطار بشكل غزير على محافظة الإسكندرية، حيث تداول رواد السوشيال ميديا، صورا لمياه الأمطار تغرق بعض الشوارع في عروس البحر الأبيض المتوسط، وقد أصدرت المحافظة بيانا ناشدت فيه المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية.

أتبع هذا البيان، تحذير من محافظ القاهرة، يحمل نفس المضمون بعد سقوط الأمطار بشكل غزير، وسوء الطقس في بعض المناطق مثل التجمع والمعادي.

ويجيب الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تساؤل: هل يظل سوء الأحوال الجوية على هذا المنوال غدًا السبت؟ قائلا إنه حسب خريطة الأمطار، يتوقع سقوط الأمطار بغزارة على بعض المحافظات على السواحل الشمالية وبعض المناطق في أنحاء الجمهورية.

محافظات تشهد سقوط أمطار غزيرة

وحدد "شاهين"، المحافظات التي يتوقع أن تشهد سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة كالتالي:

مطروح

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

بورسعيد

وأوضح مدير مركز التنبؤات، أن غزارة الأمطار تتفاوت من محافظة إلى أخرى، وحسب فترة الأمطار، ويمكن تحديد الحالة خلال تساقط الأمطار فقط.

الطقس غدًا في القاهرة

وأكد أنه خلال الساعات المقبلة، مازالت فرص سقوط الأمطار موجودة على السواحل الشمالية بغزارة، بالإضافة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على محافظات الوجه البحري ومناطق من القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنه وفقا للتحديثات، فإن حالة عدم الاستقرار ستنتهي غدا السبت، ومع نهاية اليوم، ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستكون أمطارا خفيفة ومتوسطة وغير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.

وتابع: "نشاط الرياح الموجود على محافظات شمال البلاد وعلى البحر المتوسط يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحرين المتوسط والأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وهيئة الموانئ هي من تحدد مدى تأثر الملاحة البحرية بذلك الطقس".