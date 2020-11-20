وزيرة التضامن: نؤجر شققا لتسكين الأهالي لمواجهة سوء الأحوال الجوية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مراكز الإغاثة التابعة للوزارة مجهزة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى جمعية الهلال الأحمر التي لعبت دورًا كبيرًا في السيول التي تعرضت لها البلاد في فبراير ومارس الماضيين.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "هناك 40 سيارة مجهزة بإسعافات أولية وأجهزة صدمات للتعامل مع الوضع، ومعنا 150 سيارة دفع رباعي لربط السيارات في كل محافظات الجمهورية وهي فرق الإنقاذ".

وتابعت: "لدينا شاشة تكشف لنا أماكن الخطر وهناك أيضًا غرفة عمليات في الهلال الأحمر المركزي وهناك مديريات التضامن على مستوى الجمهورية لمتابعة الوضع ونؤجر شقق لحماية العمارات ونقل الناس وقت حدوث السيول وهناك مواطنين يرفضون مغادرة بيوتهم، وحتى المنازل التي تأثرت فإن علينا إصلاح أحوال أي منازل تم هدمها وهو ما حدث في سيول العام الماضي".

وأشارت إلى أنه في حال حدوث أي وفاة أو وصابة يجرى صرف تعويضات فورية من قبل المؤسسة العامة للتكافل، حتى تتمكن الوزارة مخن صرف التعويضات من موازناتها: "لدينا ما يكفي للتعامل مع أي مشكلة، فقد صرفنا التعويضات كاش اليوم لأنه عطلة، ومعنا جمعيات كبيرة تتحرك، والجمعية الشرعية قامت بدور رائع وجمعية كيان وأهل التوفيق وجمعية خليك إيجابي".

وأردفت: "من تأثرت أحوالهم الاقتصادية وفقدوا أصلًا من أصولهم أو ماشية أو غيرهم فإننا نعوضهم عنها تعويضات مالية أو نعوضه ما فقده مجانا"، مشيرًا إلى أنها عندما تحدثت إلى محافظة الإسكندرية منذ ساعتين أخبرها أنه جرى السيطرة على الوضع بنسبة 95%.