وقاية من البرد.. تاجر ملابس يوزع "جواكيت" مجانًا على المحتاجين بالفيوم

في الوقت الذي يستغل فيه التجار قدوم فصل الشتاء وسوء الطقس وزيادة البرد من أجل رفع الأسعار لتحقيق أرباح مالية طائلة، مُستغلين احتياج المواطنين من أجل الحصول على الدفء، تبرّع أحد الشباب من أصحاب مكاتب توزيع الملابس بتوزيع "جواكيت" و"سويت شيرتات" على غير القادرين مجانًا بمحافظة الفيوم، تاركًا عنوان مكتبه ورقم هاتفه لمن يريد التواصل معه بشكل خاص كي لا يشعر المحتاج بالإحراج.

وأطلق محمود ربيع "صاحب أحد مكاتب الملابس" مبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يُعلن من خلالها استعداده الكامل لتوزيع "الجواكيت" و"السويت شيرت" الثقيل على غير القادرين لمكافحة البرد والطقس السيئ الذي تحذر منه الأرصاد وذلك لوجه الله تعالى دون انتظار أي مقابل، تاركًا عنوان مكتب الملابس الخاص به بالإضافة إلى رقم هاتفه لمن يريد التواصل معه بشكل شخصي من المحتاجين.

ولاقت المبادرة استحسان أهالي محافظة الفيوم، الذين دعوا له بأن يجزيه الله خيرًا فيما تواصل معه بالفعل عدد من المحتاجين الذين منحهم "جواكيت" بالمجان لمكافحة البرد.

وأكد ربيع في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّ البلد تمر بظروف صعبة خلال الفترة الحالية بسبب فيروس "كورونا" المستجد ويعاني الكثيرون بسبب الفيروس فيما يحاول كل شخص الوقوف إلى جانب بلده بما يقدر عليه، وكان يفكر في أي طريقة ليساعد بها الآخرين، حتى جاء فصل الشتاء وهو يعمل في مجال الملابس فقرر مساعدة الفقراء.

وأشار "ربيع" إلى أنّه بسبب برودة الجو التي ازدادت خلال الآونة الأخيرة خطرت له فكرة بأنّ يساعد الآخرين من خلال مجال عمله ويقوم بتوزيع "جواكيت" و"سويت شيرت" بكل المقاسات للشباب وكبار السن المحتاجين دون أي مقابل مادي مهما بلغ عددهم قائلًا "ما نقص مال عبد من صدقة" وأفضل شئ هو التجارة مع الله، مُؤكدًا أنّه يفعل ذلك لوجه الله ولا ينتظر أي جزاء أو شكر من أحد.