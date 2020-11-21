حزن في عزبة بلبل بعد وفاة شقيقتين في عقار بني سويف المنهار

في شارع ضيق لا يتعدى عرضه المترين، داخل منطقة عزبة بلبل في مدينة بني سويف، والتي تعد من المناطق الخطرة، خيم الحزن على الوجوه، وأغلقت المنازل أبوابها، وارتدت السيدات الملابس السوداء، انتظارا لتشييع جثماني شقيقتين لقيتا مصرعهما أسفل أنقاض منزلهما، والذي تعرض للانهيار الجزئي مساء الجمعة، بينما اصيب والدهما وجرى نقله عقب إنقاذه من أسفل الأنقاض إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

قوات الشرطة فرضت كردونا أمنيا بمحيط المنزل، عقب وصولها مدعمومة بفريق من الحماية المدنية والإنقاذ البري، فور تلقيهم بلاغ النجدة، وفق توجيهات مدير أمن بني سويف اللواء محمد مراد، والذي كلف بسرعة انتقالهم واتخاذ اللازم.

4 طوابق بمنزل لا تتعدى مساحته 70 مترا، مسقوفة بالعروق الخشبية، تعرض لانهار سقفي الطابقين الرابع والثالث، بشكل مفاجئ، والذي أرجعته المعاينة المبدئية من لجنة من إدارة الأزمات بديوان عام محافظة بني سويف، والمنشآت الأيلة للسقوط والوحدة المحلية، إلى قيام أهالي العقار بأعمال بتلك الأدوار دون تصريح وإشراف فني.

وكشفت اللجنة التي عاينت موقع الحادث، على الطبيعة، أن الانهيار الجزئي عبارة عن انهيار سقفي الطابقين الرابع والثالث المكونة من أسقف خشبية، وجرى إخلاء سكان العقار وسكان العقارات المجاورة بشكل مؤقت، وفصل المرافق حتى الانتهاء من المعاينات الهندسية، وأن حالة العقار جيدة ولا تستدعي الإزالة، وسيتم ترميم الدورين الرابع والثالث، وتمت إزالة بعض الحوائط التي كانت تمثل خطورة.

ولقيت شقيقتان مصرعهما في الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، الأولى في عمر 22 عاما، والثانية 12 عاما، ليتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيب والدهما الذي يعمل قهوجي، وتم تشخيص حالته باشتباه تجمع دموي في البطن والصدر وأجريت له أشعة سونار على البطن وأشعة عادية على الصدر بمستشفى بني سويف التخصصي، ليدخل في حالة صمت من شدة الحزن فور علمه بوفاة 2 من أبنائه.

بعد المعاينة أقرت لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بإمكانية عودة سكان العقارات المجاورة لمنازلهم، وإمكانية عودة أهالي العقار "محل الواقعة"، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميمات اللازمة التي ستقوم بها الوحدة المحلية تنفيذا لتوجيهات المحافظ.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة للوضع، وسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية، وموجها التضامن بدراسة الحالة الاجتماعية لأسرة العقار، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات المتبعة في مثل تلك المواقف، حيث أفادت وكيلة الوزارة أنه بالفعل تم تسكين باقي الأسرة في مركز الاستضافة التابع للتضامن، وجاري صرف التعويضات المقررة قانونا حيال المتوفين والمصاب، وسيتم دراسة حالتهم المعيشية واتخاذ اللازم.

كما وجه المحافظ عقب انتقاله لمكان الحادث ومعاينة العقار على الطبيعة، بتذليل إجراءات تصريح الدفن لهما، مع توفير أوجه الرعاية للمصاب الذي تم نقله للمستشفى التخصصى، ويتلقى العلاج والرعاية بالمستشفى.