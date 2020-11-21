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محمود مسلم

أمريكا تسجل 195 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

كتب:

أ.ش.أ
09:55 ص | السبت 21 نوفمبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 195 ألفًا و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1878 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك وفقًا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أنَّه تمّ منذ بداية الجائحة وحتى الآن تسجيل 11 مليونا و910 آلاف و858 إصابة بالفيروس في أنحاء البلاد، من بينهم 254 ألفًا و413 حالة وفاة.

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