3 إجراءات لرفض طلب التقدم لتركيب عداد كودي بالعشوائيات بالمنصة الموحدة

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أنه عند التقديم على طلب تركيب عداد الكهرباء الكودي من خلال المنصة الموحدة للخدمات الذكية التي أطلقتها القابضة للكهرباء للمباني المخالفة والعشوائية يجب أن يتبع المواطن 3 خطوات وإلا سيتم رفض الطلب.

الخطوات

- يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة.

- يجب أن يكون الاسم رباعي حتى لا يتم رفض الطلب.

- لن يتم قبول الطلب في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.

إلغاء نظام الممارسات

كان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.

الشروط المطلوبة لـ تركيب عداد الكهرباء الكودي للمباني المخالفة

- ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية أو بحرم الطريق أو أرض ملك للدولة أو مخالفًا لشروط الطيران المدني أو للمسافات الآمنة ومقام طبقًا لشروط وخرائط هيئة المساحة.

- العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي ولا تختلف أيضًا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.

- يختلف العداد الكودي عن غيره في سند الملكية فقط ولا يعتد به كسند ملكية أو سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها لكن يحمل رقم كودي للعداد.

الأوراق المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي

-عقد تملك أو إيجار للوحدة المخالفة

-محضر ممارسة من فرع الكهرباء

- موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار

- توكيل رسمي في حالة تقديم عداد كودي للغير.

يتم التقديم على طلب العداد الكودي من خلال المنصة الوحدة للخدمات الذكية التي أطلقتها القابضة للكهرباء.

ويُسمح بالتقديم على العداد الكودي لصاحب العقار أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي أو من خلال أحد الأقارب من الدرجة الأولى وفقًا لبطاقة الرقم القومي.