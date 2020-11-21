"الزراعة" توجه 6 قوافل بيطرية لفحص 3500 رأس ماشية مجانا بالمنوفية

قال هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار الفلاحين، إنَّ توجيه زيارة قافلة معهد بحوث التناسليات الحيوانية لمحافظة المنوفية، تأتي ضمن تنفيذ 6 قوافل بيطرية بقرى المنوفية.

يأتي ذلك في إطار سياسات مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان وبتمويل من مشروع "ADP"، برئاسة هنية الإتربي وبمشاركة معهد بحوث الصحه الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين بقرى المحافظة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطريه برئاسه عبدالحكيم محمود ومديرية الطب البيطري بالمنوفية.

وجرى توجيه القوافل في الفترة من 14 وحتى 19 نوفمبر الحالي، وقدمت القافلة الخدمات البيطرية والإرشادية لـ6 قرى (الخطاطبة بالسادات – كفر الباجور بمركز الباجور – الحامول وطملاي بمنوف – طنبشا ببركة السبع – كفر أبو الحسن بقويسنا).

وقدمت الحملة العديد من الخدمات البيطرية بالمجان ومنها "تأهيل التحالفات التناسلية لاستعادة الكفاءة الإنتاجية بعد الكشف عليها وعلاجها ومكافحة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والتجريع وإجراء الجراحات والتحصينات غير سيادية والعلاج الباطني، فضلاً عن إختبار العشار والكشف بجهاز السونار لتشخيص المشاكل التناسلية وتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظة. ‏

وأوضح رئيس الحملة القومية بأنه تم فحص وعلاج وتحصين عدد 3 ألاف و423 حيوان منهم 1711 حيوان تمّ فحصهم وعلاجهم تناسلياً وتأهيلهم لاسترداد الكفاءة التناسلية، إضافة إلى أنَّه تمّ فحص 4 طلائق مستخدمة في التلقيح الطبيعي في أثناء القافلة وتمّ علاج 1278 حيوانًا علاج باطني وطفيليات وكذا تحصين 383 حيوانًا، وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 1952 مستفيدًا من صغار المربين.

ولفت إلى أنَّه تمّ تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية ومنها "التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي، تدوير المخلفات الزراعية لتكوين علائق اقتصادية لحيوانات المزرعة"، ويجرى يوميًا تنفيذ ندوة يومياً من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية التى تم تقديم الخدمات بها، فضلاً عن تدريب 42 طبيبًا بيطريًا على أعمال التلقيح الاصطناعي واستخدام السونار لتشخيص الاضطرابات التناسلية. ‏

وأشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالدور الرائد الذي يبذله معهد بحوث التناسليات الحيوانية في الاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على تحسين الصحة العامة ورفع مستوى معيشة الفلاح.