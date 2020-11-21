محافظ الشرقية يتفقد المعدات المشاركة في تدريب مواجهة الأزمات

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الاستعدادات الخاصة بالتدريب العملي المشترك "صقر 69" لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة والذي سيتم تنفيذه غدًا خلال الفترة من 22 -24 نوفمبر الجاري.

ويعتبر التدريب محاكاة فعلية لمواقف طارئة، بمشاركة مديرية الأمن وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تفقد المحافظ العرض الخاص باصطفاف الآلات والمعدات والمركبات المشاركة في التدريب من لوادر، وقلابات، وجرارات، وسيارات شفط مياه، وكراكات، وسيارات إسعاف، وسيارات الدفاع المدني، وغيرها، حيث وصل عدد المعدات المشاركة بالتدريب 50% من إجمالي معدات المحافظة من مختلف القطاعات.

وأوضح محافظ الشرقية أن الهدف من التدريب العملي المشترك صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد أن المحافظة وضعت خطة عمل لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء، ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على سرعة الانتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الأحداث وتلافي أي ملاحظات حدثت خلال الأعوام السابقة.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ضرورة التنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتجهيز سيارات الكسح لشفط تجمعات المياه في المناطق المنخفضة، وتحديد وسائل الاتصال مع المسؤولين، سواء عنوان أو هاتف للتواصل السريع معهم في حالة حدوث أي أزمة، وذلك استعداداً لسقوط الأمطار، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، للاطمئنان على سلامة الجسور بجميع المصارف، وحصر عدد بالوعات الأمطار وما تم تطويره منها.

وخلال الاجتماع وجَّه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤول الصرف الصحي، والمرور المستمر لمتابعة تسليك وتطهير البالوعات وغرف الصرف الصحي "المطابق"، وصولاً إلى محطة الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، مشدداً على ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء، لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء، حفاظاً على أرواح المواطنين، وقال المحافظ إنه في حال حدوث أي حوادث للصعق للمواطنين أو الدواب، نتيجة إهمال في صيانة أعمدة الكهرباء، سيتم تحويل جميع المسؤولين المتسببين فيها إلى النيابة لاتخاذ اللازم حياله.

وأكد المحافظ على مدير مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي، لتجهيز أماكن بديلة تصلح كمقرات للإيواء، وفتحها لاستقبال المواطنين في حالة حدوث أي أزمة، مع إعداد خطة للتعامل السريع مع الموقف في حينه.

وكلف محافظ الشرقية مدير غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام بالتواصل الدائم مع جهات الرصد والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمتابعة تطورات حالة الطقس أولاً بأول، وإبلاغ غرف العمليات الفرعية والمراكز والمدن والأحياء بتقارير يومية لمجابهة أي أحداث طارئة.