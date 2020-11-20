غلق 5 محطات مياه شرب "أهلية" بدون ترخيص في الشرقية

شن المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، حملة لتنفيذ قرار الغلق الإداري رقم 137 لسنة 2020، الصادر من رئاسة المركز والمدينة لمحطات مياه الشرب الأهلية، التي تدار بدون ترخيص، بناحية كل من مدينة الحسينية، ومنشأة بشارة والسعدي.

وأسفرت الحملة عن غلق 4 محطات مياه أهلية بناحية مدينة الحسينية، وأخرى بناحية السعدي، التابعة للوحدة المحلية بسعود، بالاشتراك مع مركز شرطة الحسينية، وذلك لإدارتها بدون ترخيص، ومخالفتها الإشتراطات الصحية والبيئية، وأغلق الباب الوحيد للمحطات بوضع الشمع الأحمر عليه، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين.

وعلى جانب آخر، قاد المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، حملات تفتيشية على المقاهي والكافيهات، وصودرت 4 شيش من المقاهي المخالفة، بنطاق الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي، و6 أخرى من المقاهي المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بأولاد سيف، بالإضافة إلى تنفيذ قرارالغلق الإداري لعدد 2 محال تجاري؛ لمخالفتهم شروط الترخيص.

كما ضبط 20 كافيها ومقهى مخالفة بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل، ومصادرة 21 شيشة من 5 مقاهي مخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذ المحاسب صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، حملة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وشرطة المرافق، وضبط أحد المقاهي المخالفة، ومصادره 3 شيش، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي؛ للمرورعلي المحال التجارية والمقاهي ومحطات المياه، ومتابعة أي نشاط تجاري يدار بدون ترخيص، فضلا عن التأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، وارتداء الكمامة الواقية، حرصا على سلامة المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا، وتفعيل القانون بكل حسم علي غير الملتزمين.