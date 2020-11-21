في حملات لـ الداخلية: ضبط 74 ألف كمامة و170 عبوة أعشاب تخسيس مغشوشة

شنت وزارة الداخلية عدة حملات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ضمن جهود مكافحة الجرائم التموينية خاصة تصنيع المستلزمات الطبية دون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكّنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (74750 كمامة طبية، 225 لتر مطهرات، 170 عبوة أعشاب طبية للتخسيس مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات) خلال حملة تموينية داخل شركة شحن بمحرم بك ومصنع بالمنتزه، بحوزة تاجر بالمنشية.