ضبط 4 تجار عملة بـ500 ألف دولار في البحيرة والنزهة

أكّدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام كلٍ من ("تاجر أجهزة كهربائية - له معلومات جنائية - يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، وشقيقه صاحب محل، مقيمان بمحافظة البحيرة) بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)، والخاصة ببعض الأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة المشار إليها راغبي شراء عقارات وأراضي داخل البلاد.

وحسب التحريات، يتم إرسالها للثاني على حسابه بفرع أحد البنوك لاستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضي لشركاء شقيقه، مستفيداً من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 500 ألف دولار أمريكي

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "بون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما مبلغا مالي (عملات محلية - أجنبية).

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") بقصد توصيلها لبعض الأشخاص غير معلومين لديهما بإحدى المحافظات.

وأمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، واعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.