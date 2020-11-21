"رأى النيران من الحمام".. إصابة شاب باختناق إثر احتراق شقته بالفيوم

أصيب شاب في محافظة الفيوم، باختناق شديد إثر وقوع حريق في شقته، الأمر الذي اضطره إلى الهروب للشارع، فسقط مغشيًا عليه من أثر الصدمة والدخان.

واستيقظ الشاب في الصباح ثم دخل إلى الحمام تمهيدًا للذهاب إلى عمله، وفوجئ بالنيران تشتعل في الشقة والتهمت أثاث الشقة والستائر والأجهزة، فحاول الهرب قبل أن يموت مُحترقًا وسط أثاث شقته، فهرب إلى الشارع دون ارتداء باقي ملابسه، وسقط على الأرض فور خروجه من الشقة ونقلته الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أمير نادي السحلي، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد نشوب حريق هائل في شقة سكنية تقع بالطابق الأول في عقار سكني مكون من أربعة أدوار ويحمل رقم "7"، في منطقة مساكن النويري بوسط مدينة الفيوم، وإصابة صاحب الشقة بحالة اختناق شديدة، نُقل على إثرها للمستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للأدوار العليا، بعدما التهمت الأثاث والأجهزة الكهربائية كافة، التي كانت بداخل الشقة.

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ الشقة يسكن فيها شاب بمفرده، وخلال تواجده في الحمام فوجئ باشتعال النيران في محتويات الشقة، فهرب إلى الشارع خوفًا من الحريق قبل ارتداء باقي ملابسه، ونتيجة لكثافة الدخان المتصاعد من الحريق أُصيب بحالة اختناق شديدة، وقامت سيارة الإسعاف بنقله على إثرها إلى مستشفى الفيوم العام.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث أنّ الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، أدى لاشتعال النيران بالشقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي أمرت بانتداب الأدالة الجنائية؛ لبيان أسباب الحريق، وتقدير قيمة التلفيات، وتولت التحقيق.